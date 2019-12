Boateng: "I giovani di oggi si accontentano, non vivono il proprio talento"

In un'interessante intervista rilasciata alla Bild Am Sonntag Kevin prince Boateng, ex centrocampista rossonero, ha parlato di come viene recepito il calcio moderno. Tante la parole forti rilasciate dal giocatore viola come quelle nei confronti dei nuovi giovani talenti colpevoli, secondo Boateng, di sentirsi arrivati troopo presto. Queste le sue parole: "Mi infastidisco quando vedo i ragazzi che non vivono il proprio talento. So cosa vuol dire buttarlo via. Alcuni a 19 anni guidano una Mercedes, ricevono lo stipendio e si accontentano. Hanno tutto quel talento e non fanno niente, nessun allenamento extra, niente. Giocano solo alla Play e postano su Instagram. Arrivano per ultimi all'allenamento e se ne vanno per primi. Un tempo lo facevo anche io, ma oggi nel calcio non te lo puoi più permettere".