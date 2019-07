Boban a MN: "Le squadre di Giampaolo sono come una macchina che si muove su tutto il campo"

Intervenuto ai microfoni di da Milanello, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara durante l'incontro a Milanello, Zvonimir Boban ha parlato della scelta di Marco Giampaolo: "Il mio pensiero che ho espresso, poi condiviso con Ivan e con la proprietà, è che uno dei pochi allenatori che sai già con chiarezza che movimenti avrà la sua squadra. E' come una macchina che si muove su tutto il campo, in ogni situazione. Le sue squadre si muovono sempre bene. Adesso gli allenatori sono più gestori di spazio, anche nelle squadre più grandi che hanno vinto, come il Real Madrid. Quello che mi dà la certezza che Marco troverà la strada giusta lì dove deve essere è che capisce che senza certi giocatori, da solo il concetto non vince. E' un equilibrio delle cose, in cui i suoi concetti daranno grande forza alle qualità dei giocatori che noi dobbiamo mettergli a disposizione".