Boban: "Abbiamo troppi pochi punti, annata burrascosa e difficile per tutti"

Zvonimir Boban, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sul momento attuale in casa rossonera: "Abbiamo troppi pochi punti, dobbiamo migliorare tanti aspetti. Finora è stata un'annata molto burrascosa, difficile per tutti. Ci vuole una continuità ed uno spirito diverso, chiesto chiaramente dal nostro allenatore. Ci aiuterà a risalire per toglierci da questa situazione che è pesante per tutti".