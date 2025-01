Boban affossa il Milan: "Di una passività assurda e dolorosa nella ripresa con la Juve"

Nel pre gara di Sky Sport 24 della giornata di martedì di Champions League, parlando del momento della Juventus, l'ex calciatore ed ex dirigente rossonero Zvonomir Boban, da quest'anno tornato come opinionista, ha parlato anche della gara di sabato pomeriggio persa non bene dal Diavolo in casa dei bianconeri: in tal senso, il croato non ha usato parole lusinghiere.

Le dichiarazioni di Zvonomir Boban sul Milan: "La Juventus contro il Milan modesto ma organizzato del primo tempo, non è mai stata pericolosa. Nel secondo tempo quando il Milan non c’è stato, inesistente, di una passività assurda e dolorosa, allora la Juve ha fatto bene e strameritato di vincere".