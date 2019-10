Boban: "Dobbiamo puntare a migliorare per riportare il Milan dove deve stare"

Zvonimir Boban, durante la conferenza di presentazione di Stefano Pioli, ha parlato delle parole al Financial Times: "Anche se siamo dirigenti dentro rimaniamo calciatori e il nostro obiettivo è vincere. Soprattutto se sei nel Milan. Dobbiamo puntare a migliorare per riportare il Milan dove deve stare. La società è normale che abbia tempi diversi, mentre noi che siamo qui tutti i giorni possiamo avere tempi alternativi, da sportivi. Ma è una cosa del tutto normale che la proprietà abbia altri parametri, come il Financial Fair Play, da prendere in considerazione".