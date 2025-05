Boban duro: "'Always Milan'...ma che c***o vuol dire?"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" del collega Andrea Longoni, l'ex stella rossonera Zvonimir Boban ha parlato del suo presente, del suo futuro ma soprattutto di Milan, club al quale è rimasto tanto legato. Questi alcuni degli estratti più interessanti della sua intervista.

Nella tua intervista del febbraio del 2020 ci sono tre concetti chiave: ambizione, milanismo e italianità

"Io ho parlato di de-milanizzazione, quella era la paura. Ed era chiaro che si volesse far perdere quella forza di voler appartenere. Perché è un'emozione troppo grande per qualcuno che vuol controllare diversamente la cosa. 'Always Milan': che cazzo vuol dire? Tutto il mondo sa cosa è il Milan, loro hanno messo 'Always Milan' anche sul pullman. Per favore… Ovvio che dà fastidio, appiattisce, ti fa diventare quasi un robot. L'idea è quella, che i tifosi diventano clienti, i giocatori diventano asset. E via così, questa è la loro via".