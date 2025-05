Boban e il rapporto con Moncada: "È un ottimo capo scout, ma dopo i giocatori li sceglievamo noi"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" del collega Andrea Longoni, l'ex stella rossonera Zvonimir Boban ha parlato del suo presente, del suo futuro ma soprattutto di Milan, club al quale è rimasto tanto legato. Questi alcuni degli estratti più interessanti della sua intervista.

Qualcuno in zona Milan quando si parlava degli acquisti tendeva ad attribuire certe operazioni a Moncada per screditare te e Maldini. Qual era il vostro rapporto con Moncada?

"È un ottimo scout, un ottimo capo scout. Ma tutti gli uffici scout al mondo conoscono gli stessi giocatori. Magari capita che uno arriva a questo o quello, ma per Leao sapeva tutto il mondo. Era importante capire se Leao poteva cambiare certi atteggiamenti per giocare al Milan. E Moncada è un ottimo scout o capo scout, ma dopo i giocatori li sceglievamo noi. Lui te li presentava e non entrava mai nel merito, anche elegantemente. Perché non è il suo, cosa ne sa lui cosa vuol dire giocare a San Siro o meno? Credo che abbiamo dimostrato di capire chi poteva e chi no. Alla fine non è che si è sbagliato degli acquisti, ma sono cose per denigrare la forza del lavoro di Paolo, visto che è rimasto tutti questi anni, mentre io sono rimasto sette mesi. Dove però è stata fatta quella rivoluzione dove sono state poste le basi per quella che è stata la squadra che ha vinto lo scudetto".