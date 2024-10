Boban e le proteste del Milan: "Abbiamo visto dare rigori anche con meno intensità di questo. Secondo me c'è fallo"

Finale controverso in Leverkusen-Milan, con l'arbitro svizzero Scharer che non giudica falloso un calcio di Hincapie su Loftus-Cheek. Zvonimir Boban, in diretta su Sky Sport, lo commenta così:

"C’è fallo secondo me, Loftus controlla palla con l’esterno. Il contatto non è forte però c’è. Abbiamo visto dare rigori anche con meno intensità di questo. Quando l’arbitro non sente il rigore difficilmente il VAR interviene. Ma il fallo secondo me c’è, si poteva dare certamente".