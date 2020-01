Boban e Maldini si congratulano con giocatori Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Zvonimir Boban e Paolo Maldini si sono congratulati in campo con tutti i giocatori del Milan al termine della vittoria in extremis contro l'Udinese. I due dirigenti sono scesi in campo dopo la rete del 3-2 di Rebic e hanno festeggiato i tre punti, considerati importantissimi per la classifica. (ANSA).