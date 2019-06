Boban-Milan: per Zvone sarebbe una scelta di cuore

Secondo quanto riferisce Alessandro Alciato a SkySport24, ci sono ottime possibilità di vedere Zvonimir Boban nel nuovo organigramma del Milan: per il croato si tratterebbe di una scelta di cuore perchè è vero che in rossonero andrebbe a ricoprire un ruolo molto importante, ma non sarebbe comunque paragonabile a quello che ricopre ora alla FIFA dove dove di fatto sopra di lui c'è solo il presidente Infantino.