Boban: "Se c'è una partita dove non tifo Milan è questa, ma è l'unica. Certo non sarò infelice se vince..."

Ultima, grande, serata della League Phase di Champions League: tutte le 18 gare dell'ottava giornata si giocano in contemporanea. Il Milan è impegnato sul difficile camo della Dinamo Zagabria: i rossoneri hanno bisogno di tre punti per accedere direttamente agli ottavi di finale, con un pareggio o una sconfitta bisognerebbe affidarsi anche ai risultati degli altri campi. Nel pre gara di Sky Sport 24 è intervenuto il doppio ex Zvonimir Boban, che ha parlato anche della squadra rossonera.

Le emozioni di Boban per questa partita: "Sono due grandi storie d’amore della mia vita, due club con una classe particolare e due città con una classe particolare. Questo è nel dna della Dinamo e anche nel Milan: la classe e giocare un bel calcio. Stasera si tifa Dinamo, noi siamo della Dinamo e io lo sono da quando sono nato: mio padre era rappresentante della Dinamo. Ovviamente il Milan mi è entrato tanto nel cuore e sarò milanista per tutta la vita: se c’è una partita dove non tifo il MIlan è questa ma è l’unica e non sarò certo infelice se il Milan dovesse vincere".