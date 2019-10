Boban sui giovani: "Non è lo stesso calcio di una volta. Speriamo di essere bravi e di capire le cose prima degli altri"

Zvonimir Boban, al Festival dello Sport, ha parlato della magia del calcio, che ora non vede più come prima: "Il calcio ha per me elementi superiori a qualsiasi altro sport. Nulla è tanto schematico, ogni cosa è ripetibile. Esiste una pazzia di business che imperversa in tutte le sue materie e canali. C’è una fine che andrà sempre contro il gioco, nessuno ne parla quasi più. Le tv hanno inculcato culture diverse, i giovani si innamorano d’altro, ma non certo del gioco. Come fai ad arrivare ai risultati se questo manca?".

Sui giovani: "Non è lo stesso calcio di una volta. Speriamo di essere bravi e di capire le cose prima degli altri".