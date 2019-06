Boban torna al Milan per ragioni di cuore

Si avvicina il ritorno al Milan di Boban. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex numero 10 milanista è ancora un uomo Fifa e prende il suo incarico molto seriamente: l’ha fatto fin dal primo giorno, lo farà fino all’ultimo. Sarebbe rimasto ancora a lungo, perché non è il tipo che ama lasciare le cose a metà. Ma il Milan è il Milan. Se torna in rossonero, invece di proseguire l’esperienza nell’organo di governo del calcio mondiale, è per ragioni di cuore.