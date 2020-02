I tifosi non hanno preso benissimo il ritorno di Laxalt, un giocatore apparentemente bocciato, che ora avrà una seconda chance, anche se per pochi mesi e come riserva di Theo. L’uruguaiano ha giocato 29 partite in rossonero prima di essere girato in prestito al Torino. Come riporta La Gazzetta, adesso torna al Milan per cercare di recuperare il tempo perduto.