Bocciatura per Chukwueze sui quotidiani: tra il 4,5 e il 5 la sua prestazione col Genoa

Prestazione non sufficiente per Samuel Chukwueze. L'attaccante del Milan, nel match contro il Genoa, ha sbagliato molto ed è stato molto criticato dai quotidiani oggi in edicola. "Di contro balzo spreca l’occasione dell’1-0 - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Prova a puntare l’uomo senza riuscire mai a saltarlo. Sostituzione inevitabile". "Chiude con un diagonale ampio l’azione migliore del primo tempo milanista e - scrive Tuttosport - per il resto non ne combina una giusta".

"Riceve un pallone delizioso da Jimenez che - l'analisi del Corriere dello Sport - però non sa tradurre in gol. Fumoso anche in questa partita". Questo il commento di TMW: "In una partita così chiusa, gli spunti personali del nigeriano dovrebbero essere determinanti. Si intestardisce spesso e non riesce a dribblare gli avversari come vorrebbe". "Ha sul piede buono, ovvero il mancino - si legge su Milannews.it - la miglior palla gol del primo tempo quando Jimenez gli apparecchia la tavola, ma lui arriva ad impattare male il pallone e grazia Leali. Si sbatte molto per aprire gli spazi a Liberali, ma è anche tanto impreciso sui cross. Su uno decente, Emerson Royal impegna Leali".

Le pagelle di Chukwueze

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 4,5