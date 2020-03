Bollettino Coronavirus - 17.750 i malati, 1441 decessi, 1996 guariti

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157 Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

Sono arrivate a 1.441 le vittime del coronavirus in Italia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. In un solo giorno c'è stato un aumento di 175 morti. Ma ieri erano stati 250. Sono 1.966 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 527 in più di ieri