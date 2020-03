Bollettino Coronavirus, 34 morti, oltre 1500 i contagiati

Mentre in serie A si discute dello slittamento delle partite da recuperare nel prossimo weekend, salgono a 1577 i contagi da Coronavirus in Italia, mentre la conta delle vittime arriva a 34 e quella delle persone guarite a 83. Oggi si registra un aumento di 33 unità tra i guariti, ma anche cinque nuovi decessi. E' il bilancio della Protezione civile riferito oggi in conferenza stampa dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli che fa anche sapere: sono 21.127 i tamponi effettuati finora per i test. Questo è il punto pubblicato sul sito de La Repubblica.