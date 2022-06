Bologna, il Milan parla con Theate ma Sartori resiste. No anche a proposte dalla Premier

Fonte: tuttomercatoweb.com

Negli scorsi giorni il Milan ha parlato con Arthur Theate e col suo entourage per provare a portarlo in rossonero dopo che la trattativa per Botman è definitivamente tramontata. Al momento il Bologna però ha deciso di fare muro: Sartori e Mihajlovic lo ritengono al centro del proprio progetto tecnico e anche il giocatore pare intenzionato a restare con l'obiettivo di giocarsi il Mondiale. I rossoblu hanno già detto no anche a proposte arrivate dalla Premier League e da altri campionati all'estero, ma come sottolinea il Corriere dello Sport, nonostante tutte le intenzioni viaggino nella direazione della conferma, il mercato è lungo e le sue vie sono infinite.