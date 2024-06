Bologna, Italiano glissa sul futuro di Zirkzee e Calafiori

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ha risposto anche a una domanda sul futuro di Zirkzee, che è in orbita Milan, e di Calafiori: "Tutti i giocatori che lo scorso anno erano partiti sotto le attese si sono rivelati all'altezza della situazione. Il Bologna ha avuto una crescita notevole e molti di questi sono arrivati anche all'Europeo. Ancora non abbiamo approfondito il futuro di alcune pedine... ci prenderemo del tempo per fare le scelte giuste e sono convinto che ci presenteremo bene".

Guardando alla proposta calcistica quanto sente di avvicinarsi al Bologna di Motta?

"C'è somiglianza... specie per ciò che riguarda l'ampiezza del gioco in avanti, i centrocampista sempre coinvolti, la punta centrale che deve far giocare bene la squadra... Ci si somiglia, poi ognuno ha le sue idee".

Le parole di Fenucci su Calafiori.

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a margine della conferenza stampa di Italiano, ha parlato del futuro di Calafiori: "Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore".