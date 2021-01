Bologna, Mihajlovic difende Ibra: “Migliora chi gli sta vicino”

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Mihajlovic si prepara al duello con l'amico Ibrahimovic. Il loro legame è nato dopo uno scontro in campo simile a quello che ha visto protagonista lo svedese e Lukaku in Coppa Italia: "Cose del genere non possono scalfire Ibra. Domani arriverà convinto di segnare e vincere, come sempre. Anzi, sarà ancora più motivato". Secondo il tecnico serbo, è lui il principale segreto della crescita rossonera: "Migliora e regala coraggio a chi gli sta intorno, fa capire quale sia la mentalità giusta, nei novanta minuti e durante la settimana". Per questo un anno fa, quando ancora era alle prese con la malattia, Mihajlovic sperò che Ibra lo raggiungesse a Bologna, ma non ci fu niente da fare: "Ha scelto il Milan e ha fatto bene. Inutile dire che ne sarebbe stato del Bologna se fosse arrivato: è fantacalcio. Sicuramente non saremmo dove siamo e ci saremmo divertiti di più. Ma comunque il pubblico non se lo sarebbe potuto godere". (ANSA).