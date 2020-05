Bologna, Mihajlovic non si nasconde: obiettivo Europa per convincere Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic non si pone limiti e in caso di ripartenza ha tutta l'intenzione di puntare a una clamorosa cavalcata europea. Dopo tutto il Milan settimo è a soli due punti e l'ambizione non ha mai spaventato il tecnico serbo. Anche perché una qualificazione alla prossima Europa League potrebbe valere qualche punto in più per raggiungere il sogno Ibrahimovic. Lo svedese è diventato un pallino per l'allenatore che lo corteggia ormai da tempo e che ora lo vede più vicino che mai. Con l'Europa, superare la concorrenza dell'Hammarby potrebbe risultare decisamente più agevole. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.