Bologna-Milan, Bennacer uomo-partita: le sue pagelle

La rete di Ismael Bennacer contro il Bologna è tanto bella quanto importante perché regala i tre punti e la temporanea vetta della classifica al Milan. Per noi di TMW l'ex Empoli merita 7,5 in pagella, mentre La Gazzetta dello Sport gli assegna 7, così come il Corriere della Sera: "Il gol del sorpasso è un gioiello, un mix di tecnica e coraggio". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Terza gara di fila tra campionato e coppe, continua a correre per cucire la manovra milanista a centrocampo". "Onesto lavoratore, senza squilli di tromba", scrive invece Tuttosport.

I VOTI DI BENNACER

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Milannews.it: 7