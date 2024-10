Bologna-Milan: ci sono problemi per le ipotesi Como ed Empoli nonostante l'ok delle autorità lombarde e del club toscano

Sono ora molto concitate per capire se ed eventualmente dove si giocherà Bologna-Milan dopo la decisione del sindaco del capoluogo emiliano di "chiudere" il Dall'Ara. La Lega Serie A continua a spingere per far giocare la partita ed evitare così di dover trovare con non poche difficoltà una data per il recupero. Si stanno valutati due campi neutri: il Sinigaglia di Como e il Castellani di Empoli.

Come spiega gazzetta.it, Como è stato tutta mattina il piano A dato che era stato già trovato un accordo con sindaco, questore e prefetto per giocare al Sinigaglia. Nelle ultime ore, però sono emersi dei problemi che mettono a serio rischio questa ipotesi. Proprio per questo motivo, la Lega in mattinata ha contattato anche l'Empoli che ha dato la sua disponibilità a far giocare Bologna-Milan al Castellani, ma anche qui i problemi non mancano.