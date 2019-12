Bologna-Milan, i convocati di Pioli: torna Paquetà, fuori Caldara

Dopo la vittoria di Parma, altra trasferta emiliana in arrivo per il Milan, impegnato - domenica 8 dicembre alle 20.45 - al Dall'Ara di Bologna. Al termine dell'allenamento rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per la 15° giornata della Serie A 2019/20. Torna in lista Lucas Paquetá dopo il problema muscolare che lo aveva escluso dalla gara del Tardini. Ecco la lista completa:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.