Belle notizie da Bologna: Sinisa Mihajlovic, complice anche un clima non troppo rigido, sarà regolarmente in panchina per la partita di questa sera contro il Milan. L'ultima volta che il tecnico serbo era riuscito ad accompagnare la squadra in campo risale al 19 ottobre, in occasione della partita contro la Juventus. A riportarlo è Alessandro Alciato su Sky Sport 24.