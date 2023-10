Bologna, Zirkzee: "Stiamo facendo un ottimo lavoro, abbiamo perso solo col Milan"

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, tra i migliori in campo nel 2-2 con l'Inter, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Il gol? Tutto nasce dall'istinto, avevo visto Orsolini sulla destra ma ho pensato a calciare. Dovrei trovare qualche gol in più perché sono un attaccante. E' bellissimo ottenere un punto e segnare in questo stadio.

L'addio di Arnautovic ti ha dato nuovi stimoli?

"Sì. Non c'è nessuna sensazione migliore che segnare qui a San Siro contro una grande squadra come l'Inter".

Finora avete perso una sola partita...

"Stiamo facendo un ottimo lavoro, abbiamo perso solo col Milan, dobbiamo continuare così".