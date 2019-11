Alessandro Bonan di Sky Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in vista del mercato di gennaio: "Chiunque piglia Ibrahimovic fa l'affare. Con i ritmi di gioco del campionato italiano farebbe ancora la differenza. Fossi nel Milan lo prenderei, per aggiungere un po' di virilità ad una squadra a cui manca in certi momenti".