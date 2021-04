Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato di Ilicic Queste le sue parole: "Si è parlato spesso di una figura che potrebbe rappresentare un'alternativa di Ibrahimovic. Questa figura non è Ilicic perchè il ruolo è diverso. Sarebbe un alternativa in più per l'attacco in vista delle competizioni da affrontare nella prossima stagione"