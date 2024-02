Bonanni: "Contro il Napoli mi ha convinto tutto. Con questo ritmo il Milan può vincere tutti gli scontri diretti"

vedi letture

Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli ieri sera a San Siro e si appresta a debuttare in Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio. Riguardo al successo targato Milan contro il Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole:

Cosa ti ha convinto maggiormente del Milan contro il Napoli?

“A livello complessivo tutto. La squadra si è ripresa, l’intensità è quella giusta. Credo che, con questo ritmo, i rossoneri possano vincere tutti gli scontri diretti che hanno, come quello contro il Napoli, che era fondamentale”.