Bonanni sul futuro di Pioli: "Non dipenderà solo dall'Europa League. Se la vincesse e si qualificasse in Champions"

Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli ieri sera a San Siro e si appresta a debuttare in Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio. Riguardo al successo targato Milan contro il Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole:

Europa League decisiva per l’eventuale riconferma di Pioli?

“Non penso dipenda soltanto dall’Europa League. In ogni caso, qualora la vincesse e si qualificasse in Champions, penso sia estremamente complicato che il Milan decida di esonerarlo”.