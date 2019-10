Bonaventura in scadenza: c'è aria di rinnovo ma serve tempo

Jack Bonaventura è tornato in campo contro il Torino dopo quasi un anno d'assenza. Il contratto del centrocampista del Milan è in scadenza nel giugno del 2020 ma la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. Il club rossonero non vuole perderlo a parametro zero e il giocatore non ha intenzione di andarsene in questo modo. Un incontro tra i dirigenti milanisti e il suo agente Mino Raiola c'è già stato, ma servirà tempo prima di arrivare all'intesa che dovrebbe portare alla fumata bianca. A riportarlo è Sport Mediaset.