Bonaventura, riprendere da dove aveva lasciato quasi un anno fa

Jack Bonaventura è tornato in campo contro il Manchester United in International Champions Cup. Una partita dall'importanza relativa, che trascende dal mero risultatismo e si concentra su aspetti generalmente secondari. Uno di questi è proprio il ritorno in campo dell'ex giocatore dell'Atalanta. Bonaventura, sulla soglia dei 30 anni, è reduce dalla stagione più difficile della propria carriera. La comincia con un avvio eccezionale (8 partite, 3 gol e 1 assist in Serie A), ma si interrompe subito il 25 ottobre, colpa di un'infiammazione che ha richiesto una operazione e sei mesi di stop. Con un coinvolgimento attivo ad 1 gol ogni 167 minuti di gioco, la breve stagione del numero 5 rossonero sarà il punto dal quale vorrà ripartire, per cercare di riprendersi il tempo che il tempo stesso gli ha portato via.