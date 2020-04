Bonaventura, tentazione Atalanta

Il futuro potrebbe riservare a Bonaventura un…ritorno al passato. Jack è in scadenza di contratto con il Milan e non sembra rientrare nei piani del club rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta è interessata al centrocampista, il quale pare tentato dal possibile ritorno in nerazzurro. Non c’è ancora una trattativa, precisa la rosea: per ora si tratta di una possibilità, una suggestione. Una cosa è certa: per Bonaventura le altre opzioni (in primis, Torino e Fiorentina) vengono dopo l’Atalanta.