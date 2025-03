Bondo esulta sui social: "Partita difficile ma tre punti, continuiamo a lottare insieme"

Sempre e solo in rimonta, sempre e solo soffrendo: il Milan batte 1-2 il Como a San Siro con le reti di Pulisic al 53esimo e di Reijnders al 75esimo per ribaltare l'iniziale vantaggio comasco firmato da Da Cunha al 33esimo. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. La prestazione ha lasciato a desiderare nel primo tempo, ma è questo che passa il convento. Prestazione sufficiente per Warren Bondo, uscito poi nel corso del secondo tempo in seguito a un giallo rimediato nei primi 10' della prima frazione di gioco.

Bondo ci crede, il messaggio social: "Partita difficile ma tre punti, continuiamo a lottare insieme".

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (46' st Jimenez); Bondo (46' st Fofana), Musah (52' st Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (78' st Loftus-Cheek); Gimenez (68' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf (46' st Dossena, 63' st Van der Brempt); Da Cunha (81' st Dele Alli), Caqueret (63' st Perrone); Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone (72' st Douvikas). A disp.: Reina, Iovine, Gabrielloni, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda. All. Cesc Fabregas.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 10' pt Bondo (M), 48' pt Musah (M), 68' st Perrone (C), 79' st Jimenez (M), 79' st Strefezza (C), 83' st Conceicao (M), 90' st Nico Paz (C)

Espulsi: 91' st Dele Alli (C), 93' st Fabregas (C)

Recupero: 1T 1' - 2T 6'.