Bondo: "Ho passato un momento complicato. Abbiamo vinto due partite, contento per la squadra"

Warren Bondo, dopo un periodo di riabilitazione fisica dovuta a un infortunio patito con il Monza, ha finalmente trovato i primi minuti con la maglia del Milan nelle uiltime due giornate, in casa del Lecce e a San Siro contro il Como. Due gare che il centrocampista francese ha cominciato dall'inizio, da titolare, e che sono finite con lo stesso esito: la vittoria. Due prestazioni incoraggianti del nuovo volto del Diavolo che è stato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset. Un estratto dell'intervista che uscirà domani pomeriggio.

Due vittorie su due quando sei partito titolare: sarà un caso?

"Non lo so, io faccio di tutto per aiutare la squadra. È un bene se abbiamo vinto due partite di fila quando sono stato in campo: ho passato un momento complicato ma adesso abbiamo vinto due partite, sono contento per la squadra e per raggiungere il nostro obiettivo del quarto posto e andare in Champions League".