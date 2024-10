Bonera: "Camarda non ha bisogno di troppi consigli: già mentalizzato per il calcio dei grandi"

Seconda vittoria in campionato e prima in trasferta per il Milan Futuro. I rossoneri hanno espugnato il "Curi" di Perugia con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Alesi e Zeroli. Dalla pancia dello stadio umbro ha preso la parola nel post partita Daniele Bonera, tecnico rossonero, in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni dopo i tre punti conquistati.

MN - Sull'esordio di Camarda in Champions e sulla sua gestione anche mediatica: "Credo che Francesco sia patrimonio del calcio italiano e del Milan. Ho la fortuna di dargli qualche consiglio ma penso che abbia spalle larghe e la testa sulle spalle: è un ragazzo a posto e di buona famiglia, non ha bisogno di troppi consigli. Sempre uno dei primi ad arrivare, si allena benissimo, si arrabbia se non fa gol in allenamento. E' già mentalizzato per il calcio dei grandi, noi soltanto non dobbiamo fare danni (ride, ndr). Penso che avrà un futuro importante. Sono contento a metà, come lui, perché il gol è stato annullato però si toglierà grandissime soddisfazioni"