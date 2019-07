Bonera saluta il Villarreal e riabbraccia il Milan: "Grazie a tutti. Pronto per una nuova sfida"

Attraverso il sito ufficiale del Villarreal, Daniele Bonera ha voluto scrivere una lettera per annunciare il suo addio al calcio giocato e ringraziare tutte le persone che lavorano nel club e i tifosi del Sottomarino giallo per gli ultimi quattro anni insieme. L'ex difensore si è detto fiero di aver fatto parte di questo club e allo stesso tempo di essere pronto per iniziare con grande entusiasmo un nuovo progetto come nuovo membro dello staff tecnico del Milan.