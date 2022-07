Boniek: "Roma? Fra le migliori squadra in Italia insieme a Milan, Inter, Juventus e Napoli"

MilanNews.it

Zbigniew Boniek, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della Roma e del salto di qualità che la società giallorossa può fare con l’arrivo di Paulo Dybala: “Era già una delle squadre migliori in Italia. Secondo me è nel club delle cinque, con Milan, Inter, Juventus e Napoli. In teoria manca ancora un centrocampista, ma una squadra si costruisce, non si raccatta in giro a forza di acquisti. Io penso che nella rosa ci siano già gli elementi per fare bene”.