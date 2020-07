Boom Juwara, il padre: "Mihajlovic è uno che crede nei giovani"

Antonio Summa, ex allenatore e oggi padre adottivo di Musa Juwara, ha raccontato tutta la sua soddisfazione dopo il gol a San Siro del giovane talento del Bologna: "Per la nostra piccola società, la Virtus Avigliano, è una grandissima soddisfazione. Musa ha iniziato proprio qui ad Avigliano un percorso bellissimo e direi che adesso ha trovato una dimensione perfetta per lui a Bologna. Sinisa Mihajlovic è un tecnico capace e coraggioso, vede e crede nei giovani - vedi il debutto di Gigio Donnarumma. E poi là davanti c'è il suo connazionale Barrow: i due Musa sono diventati grandi amici, dentro e fuori dal campo, e anche nel lockdown si sono fatti forza a vicenda".