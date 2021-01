Veronica Boquete, centrocampista del Milan Femminile, ha commentato con un post su Twitter la vittoria della sua squadra contro la Florentia. Boquete ha scritto: “Eravamo pronte per questa battaglia, e l’abbiamo vinta”.

We were ready for this battle and... we won it

️ +3 pic.twitter.com/CLGtXli3r6