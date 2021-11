Bordeaux-Brest a tinte rossonere: Faivre batte Adli ma entrambi rimediano un'insufficienza

Ieri pomeriggio a Bordeaux è andata in scena una partita che ha attirato l'attenzione dei tifosi e dirigenti milanisti, la sfida fra i girondini di Vladimir Petkovic e il Brest. In campo il futuro milanista Yacine Adli e l'obiettivo dei rossoneri Romain Faivre. L'ha spuntata quest'ultimo, con i bretoni (1-2) che hanno espugnato il "Matmut Atlantique" cogliendo il quarto successo consecutivo. Nessuno dei due però ha particolarmente convinto, entrambi insufficienti con Faivre ha rimediato un 5 in pagella da L'Equipe e che ha sulla coscienza un gol fallito trovandosi a tu per tu col portiere avversario. Primo tempo in cui peraltro ha faticato a entrare in partita, migliorando nella ripresa. Va persino peggio ad Adli che rimedia un 4 che rispecchia l'andamento della squadra, dove nessuno è riuscito a salvarsi. Tanto che Petkovic a fine partita ha invitato i giocatori a farsi un esame di coscienza: "Ognuno di noi deve guardarsi allo specchio e assumersi le proprie responsabilità". I girondini sono sedicesimi, appena un punto sopra la zona retrocessione. Per Adli fin qui 15 presenze in 15 partite, di cui 11 da titolare e un gol segnato, oltre a 4 assist vincenti.