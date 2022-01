Bordeaux, la squadra di Adli ha ha 17 positivi al Covid in rosa

Come riportato da TMW, sono 17 i giocatori indisponibili in casa del Bordeauxa causa del Covid. Questo è quanto emerso dopo una nuova serie di test effettuati ieri. Di essi uno solo ha mostrato sintomi. Per questa ragione il club girondino farà ufficialmente richiesta alla Lega francese per rinviare la partita di campionato contro il Marsiglia, in programma venerdì sera. Nel Bordeaux gioca Yacine Adli, prossimo giocatore del Milan già acquistato dai rossoneri in estate.