Bordeaux sconfitto 3-0 dal fischiatissimo PSG. 80 minuti senza squilli per Adli

Si è concluso 3-0 il match valido per la 28esima giornata di Serie A tra PSG e Bordeaux, con le reti di Mbappé, Neymar e Paredes; i parigini sono stati fischiati dall'inizio alla fine del match: tra i più surclassati Neymar e Messi. 80 minuti in campo, senza squilli, per Yacine Adli, giocatori in prestito dal Milan ai girondini. Panchina, invece, per l'ex rossonero Donnarumma.

Ecco voto e pagella di Yacine Adli: "5.5. Viene cercato in profondità dai suoi ma spesso la difesa del PSG riesce a rientrare su di lui. Ha un’occasione per far male ai rossoblu ma si fa rimontare da Wijnaldum, poi scalda i guantoni a Kylor Navas prima di uscire".