Bordin sul Milan: "Ha saputo stringere i denti quando le cose non andavano bene"

Del Napoli e della appassionante lotta scudetto abbiamo parlato con Roberto Bordin ex centrocampista partenopeo ed ex ct della Moldavia. "Con l'Inter - dice a Tuttomercatoweb.com - la formazione di Spalletti ha disputato un gran primo tempo poi sono usciti fuori anche i nerazzurri. Ma la partita è stata ben impostata per provare a superare l'Inter. Entrambe hanno fatto il massimo e il pari alla fine ha avvantaggiato il Milan. La squadra di Inzaghi deve recuperare una partita ma il potenziale vantaggio si è ridotto".

Cosa è mancato al Napoli?

"Non è mancato nulla, l'Inter era prima in classifica e aveva fatto grandi cose come del resto anche il Napoli nonostante le defezioni che ha avuto durante la stagione. Ripeto, il Napoli ha fatto il massimo e si è tenuto in corsa bloccando l'Inter".

Adesso cosa conterà per lo scudetto?

"Gli scontri diretti saranno determinanti, ci saranno in palio tanti punti importanti. Al momento credo che tutte e tre abbiano le stesse possibilità nella lotta scudetto".

La sua favorita?

"Meglio non dirlo per non portare magari sfortuna. Ora comunque non si può più sbagliare e dal punto di vista mentale servono nervi saldi. A livello psicologico il Milan vincendo contro la Samp ha preso una bella iniezione di fiducia. E' una squadra che non molla mai, ha tenuto botta e ora se la gioca. Ha saputo stringere i denti quando le cose non andavano bene, con vari infortunati in ruoli determinanti. Pioli col suo staff ha avuto la capacità di tenere alto il morale, insieme anche ad società importante alle spalle. Sapevano, anche quando il momento era duro, che le occasioni possono ricrearsi e loro in effetti hanno poi saputo sfruttarle al massimo portandosi ora al primo posto".