Borghi: "Al Milan quest'anno è mancata una forte voce dirigenziale, e continua a mancare adesso"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha detto cosa secondo lui è effettivamente mancato al Milan in questa stagione, soprattutto a livello dirigenziale. Queste le sue dichiarazioni.

"E credo che in tutta questa stagione si siano dette tantissime cose del Milan, molte delle quali anche esagerate in negativo, perché troppe volte parte della dirigenza non c'è stata una forte voce ufficiale, che con convinzione ha sostenuto l'allenatore, ha sostenuto la campagna acquisti. Una forte voce dirigenziale al Milan serve, e se Ibrahimovic è arrivato per questo secondo me siamo un po' fuori strada, perché io sono convinto che Ibrahimovic sia arrivato al Milan per imparare ad essere un grande dirigente, non per essere quello che va a parlare. Parlerà Ibrahimovic quando sarà pienamente convinto di sapere stare in quel ruolo. E' mancata al Milan quest'anno questa voce, e continua a mancare adesso".