Borghi: "Calabria è stato espulso due volte in cinque partite, bisogna fare delle valutazioni"

Stefano Borghi, commentatore di Dazn, è intervenuto sul suo canale YouTube per stilare un elenco di giocatori che hanno disatteso le aspettative in questo inizio di campionato. In questo elenco è presente Calabria, ecco le parole di Borghi sul terzino: "Ci si aspettava di vederlo a un livello differente ed invece è stato in difficoltà. Penso che il Milan debba fare delle valutazioni in quel ruolo, con Calabria e Conti. Ha giocato 5 partite ed è stato espulso due volte e quindi non si può non esprimere un giudizio negativo sul suo rendimento fino ad oggi."