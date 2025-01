Borghi: "Conceiçao ha capito che deve incidere sulla testa dei giocatori prima ancora che a livello tattico"

vedi letture

Ci siamo, tra pochi minuti il calcio di inizio di Juventus-Milan, big match del 21° turno del campionato di Serie A che mette in palio moltissimo per le due squadre che rincorrono un posto in Champions League. Negli studi di Sky Sport ha preso la parola il giornalista e telecronista Stefano Borghi che è tornato sulla partita di Como e ha offerto il suo punto di vista sullo stato attuale rossonero.

Le parole di Stefano Borghi: "Abraham ha fatto bene a Como. Il Milan non mi è piaciuto tanto: primo tempo molto negativo e poi la reazione al gol subito. La prestazione generale non può essere giudicata positivamente. Abraham è entrato bene, ha fatto l'assist a Leao per il gol del 2-1 facendo questo lavoro di abbassamento. Conceicao sta facendo bene ha capito che deve incidere sulla testa dei giocatori prima ancora che a livello tattico, ha capito che il Milan è incastrato lì. Il Milan deve trovare ritmo all'interno della partita: a ritmo alto il Milan diventa ingestibile per chiunque. Quando non sono su ritmi alti, sono una squadra che patisce".