Borghi d'accordo con Fonseca: "L'arbitraggio non mi è piaciuto: è fallo almeno all'85%"

Il Milan cade a Bergamo, senza attaccare nel secondo tempo, e crolla a -12 dall'Atalanta che vince 2-1 ed è per una notte capolista del campionato di Serie A. Negli studi di Sky Sport, al termine della gara, ha parlato il giornalista e telecronista Stefano Borghi offrendo la sua opinione sulla partita. Le sue parole.

Il pensiero di Borghi: “Vedere uno solitamente posato come Fonseca, esplodere così è impattante. Non seguo il discorso sempre contro gli stessi club, andrebbero portate delle prove. Ma l’arbitraggio stasera non mi è piaciuto: c’è fallo ed è anche evidente di De Ketelaere. Questo è un errore dell’arbitro, che ha fischiato troppo e male, ma il var in queste situazioni secondo i protocolli in uso è difficile che intervenga. Qua si tratta di errori e di riflette su cosa si può fare in futuro: è un episodio che si fatica a digerire come un episodio su cui il var non può intervenire. Questo è fallo almeno all’85%: una review aiuterebbe. Poi Fonseca cita l’episodio di Atalanta-Udinese, con fallo di mano reclamato dall’Udinese per un fallo completamente perso dal Var”