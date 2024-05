Borghi: "Fonseca sarebbe una scelta di gioco, ma non so quanto possa scaldare la piazza"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sunday Night Square' in onda la domenica sera su DAZN, alla domanda "Che scelta sarebbe Fonseca per il Milan?", il giornalista Stefano Borghi ha risposto così:

"Sarebbe una scelta di gioco, una scelta in qualche modo in continuità con l'idea che è stata presentata insomma, col programma, con quello che si vuol fare: valorizzazione dei giovani, giocare in un certo modo. In queste settimane si è parlato tanto di scelte che potessero scaldare la piazza, non so quanto questa scelta possa farlo".