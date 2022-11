Borghi: "Giroud non sente pressioni. È il perfetto alter ego di Benzema"

MilanNews.it

Stefano Borghi, noto commentatore di Dazn, ha parlato di Giroud nel corso della trasmissione "Night Cup" incentrata sul Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: “Giroud le pressioni non le sente. Uno che vince un Mondiale da centravanti senza fare un tiro in porta è uno che delle pressioni non se ne fa niente. Trovo che sia uno dei centravanti più tecnici che ci sia e in questo senso è il perfetto alter ego di Benzema e lo vediamo anche nel Milan. Quest’anno ha ritrovato anche una prolificità che non aveva da tempo. È in fiducia, sta bene, è sicuro, è contento: quando un centravanti ha queste cose può avere 40 anni ma i gol li fa sempre”